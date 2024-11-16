«Десятка» проведет товарищеский матч с брестским «Динамо»
ФК «10» сегодня сыграет с «Динамо» Брест в Беларуси.
Матч пройдет в Беларуси на стадионе «Брестский». Начало – в 19:00 по московскому времени.
В прошлом году «Десятка» уже встречалась с «Динамо» Брест. В той игре победу одержала команда из Беларуси – 3:1. У «Десятки» единственный гол забил Кутуз.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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