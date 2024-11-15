«Броуки» обыграли 2Drots в матче по футзалу в Норильске – 7:3
«БроукБойз» уверенно переиграли 2Drots в «Норильском суперфинале».
Финалисты пятого сезона Winline Медиалиги сыграли по правилам футзала в Норильске.
«Броуки» проигрывали после первого тайма (1:2), но отыгрались во втором, одержав победу со счетом 7:3.
У 2Drots голами отметились дважды Гудай и Стиль. У «Броуков» – Яковлев, дважды Жекич, Майрович, Сухой, Гриня и Давыд.
Прямая трансляция матча прошла на «Матч ТВ».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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