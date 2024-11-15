«Броуки» обыграли 2Drots в матче по футзалу в Норильске – 7:3

«БроукБойз» уверенно переиграли 2Drots в «Норильском суперфинале».

Финалисты пятого сезона Winline Медиалиги сыграли по правилам футзала в Норильске.

«Броуки » проигрывали после первого тайма (1:2), но отыгрались во втором, одержав победу со счетом 7:3.

У 2Drots голами отметились дважды Гудай и Стиль . У «Броуков» – Яковлев , дважды Жекич, Майрович, Сухой, Гриня и Давыд.

Прямая трансляция матча прошла на «Матч ТВ ».