«Очень тяжелый случай». У Маврина 6 мышечных повреждений разной степени тяжести после Кубка Медиалиги

У хвабека «Амкала» Василия Маврина диагностировано 6 мышечных повреждений.

«У Василия шесть мышечных повреждений разных мышц (от 1-й до 3-й степени повреждения). Примерный срок реабилитации 1,5 месяца. «Очень тяжелый случай», – передал слова врача президент «Амкала » Герман Эль Класико .

«Если хоть кто-то еще раз скажет , что Евгенич симулировал или затягивал время в финале, то просто почитайте отчет нашего доктора о его травмах. Вася – настоящий боец, который положил свое здоровье на кон ради общей цели», – добавил Герман.

В финале Winline Кубка Медиалиги Маврин трижды менялся из-за повреждений, но возвращался на поле. По итогам игры ему вручили приз (100 тысяч рублей) лучшему игроку матча.