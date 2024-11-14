«Очень тяжелый случай». У Маврина 6 мышечных повреждений разной степени тяжести после Кубка Медиалиги
У хвабека «Амкала» Василия Маврина диагностировано 6 мышечных повреждений.
«У Василия шесть мышечных повреждений разных мышц (от 1-й до 3-й степени повреждения). Примерный срок реабилитации 1,5 месяца. «Очень тяжелый случай», – передал слова врача президент «Амкала» Герман Эль Класико.
«Если хоть кто-то еще раз скажет , что Евгенич симулировал или затягивал время в финале, то просто почитайте отчет нашего доктора о его травмах. Вася – настоящий боец, который положил свое здоровье на кон ради общей цели», – добавил Герман.
В финале Winline Кубка Медиалиги Маврин трижды менялся из-за повреждений, но возвращался на поле. По итогам игры ему вручили приз (100 тысяч рублей) лучшему игроку матча.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Германа Эль Класико
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