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Хака Lotus, Тед Лассо или гендер-пати «Амкала». Выбираем лучший медиафутбольный перфоманс года

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Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший перфоманс года в медиафутболе.

На приз претендуют: Lotus, ФК «Банка», «Амкал» и Александр Филимонов, 2Drots и Fight Nights, «Банка» и «Родина Медиа».

Голосование стартует 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Голосуй за главный момент года в медиафутболе

Winline Media Football Awards
logoWinline Кубок Медиалиги
logoВиталий Миллер
logoВасилий Уткин
logoWinline Медиалига
logoLotus
logoВасилий Маврин
logoАмкал
logoФК Матч ТВ
logoМлечный
logoЭгриси
logoФК Банка
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
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