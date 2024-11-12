Хака Lotus, Тед Лассо или гендер-пати «Амкала». Выбираем лучший медиафутбольный перфоманс года

Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший перфоманс года в медиафутболе.

На приз претендуют: Lotus, ФК «Банка», «Амкал» и Александр Филимонов, 2Drots и Fight Nights, «Банка» и «Родина Медиа».

Голосование стартует 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

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