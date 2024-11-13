На финале Winline Кубка Лиги в Питере должен был выступить Михаил Боярский. На финале в Баку ждали Басту Раймса, Крейга Дэвида, Lil Wayne, HammAli & Navai
«Мы ждали Михаила Боярского с песней «Мерси боку». Но Михаил уже в преклонном возрасте, что мы понимали, что если ему будет тяжело простоять с гитарой несколько минут, то придется его кем-то заменить.
Альтернативой стал Саша ST. Была тяжелая ситуация с согласованием, потому что он «спартаковец».
На Баку мы были в диалоге с Бастой Раймсом, Крейгом Дэвидом и Lil Wayne.
В дань уважению Азербайджану мы договорились с Bahh Tee, который бы выступил с HammAli & Navai и Jony», – рассказал Николай Осипов.
Финал Winline Кубка Медиалиги должен был пройти в Баку. Однако провести его там неполучилось, и матч прошел в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
На «Газпром Арене» был установлен рекорд посещаемости в медийном футболе. Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что игру посетили 30 322 зрителя.
Перед началом матча выступил ST, а в перерыве – рэперы ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS.
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