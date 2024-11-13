Николай Осипов рассказал о хедлайнерах, которые не смогли выступить на финале.

«Мы ждали Михаила Боярского с песней «Мерси боку». Но Михаил уже в преклонном возрасте, что мы понимали, что если ему будет тяжело простоять с гитарой несколько минут, то придется его кем-то заменить.

Альтернативой стал Саша ST. Была тяжелая ситуация с согласованием, потому что он «спартаковец».

На Баку мы были в диалоге с Бастой Раймсом, Крейгом Дэвидом и Lil Wayne.

В дань уважению Азербайджану мы договорились с Bahh Tee, который бы выступил с HammAli & Navai и Jony», – рассказал Николай Осипов.

Финал Winline Кубка Медиалиги должен был пройти в Баку. Однако провести его там неполучилось, и матч прошел в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

На «Газпром Арене» был установлен рекорд посещаемости в медийном футболе. Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что игру посетили 30 322 зрителя.

Перед началом матча выступил ST, а в перерыве – рэперы ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS.