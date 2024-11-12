«Банка», «Амкал», ФК «10», 2Drots, «Чисто Питер» – в списке номинантов на лучший продакшен года в медиафутболе
Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Продакшен года.
На приз претендуют: ФК «10», 2Drots, «Банка», FC Bus, «Амкал», «Чисто Питер».
Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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