«Банка» или «Амкал»? А может ФК «10», 2Drots или «Чисто Питер»? Выбираем лучший продакшен года в медиафутболе
Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на награды по итогам года.
Следующая номинация – продакшен года в медиафутболе.
На приз претендуют: ФК «10», 2Drots, «Банка», FC Bus, «Амкал», «Чисто Питер».
Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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3 комментария
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При всем уважении к стараниям «Чисто Питера», но тут, конечно, безусловная победа «Банки». За них не проголосуют только те, кто не видел их великолепной работы. Дух медиафутбола заключен в банке.
2DROTS
У МЦ Ромы лучший продакшн на хистори36 в ютубе
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