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«Банка» или «Амкал»? А может ФК «10», 2Drots или «Чисто Питер»? Выбираем лучший продакшен года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на награды по итогам года.

Следующая номинация – продакшен года в медиафутболе.

На приз претендуют: ФК «10», 2Drots, «Банка», FC Bus, «Амкал», «Чисто Питер».

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

logo2Drots
logoАмкал
logoЧисто Питер
logoФК 10
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoФК Банка
Winline Media Football Awards
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
Блог
Весь медиафутбол в одном месте!
3 комментария
При всем уважении к стараниям «Чисто Питера», но тут, конечно, безусловная победа «Банки». За них не проголосуют только те, кто не видел их великолепной работы. Дух медиафутбола заключен в банке.
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+3
2DROTS
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+1
У МЦ Ромы лучший продакшн на хистори36 в ютубе
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