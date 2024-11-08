Джуси о финале Кубка Лиги: «У 2Drots больше опыта в финалах, но «Амкал» выдает хороший сезон»

Экс-вратарь 2Drots Джуси высказался о предстоящем финале Winline Кубка Лиги.

«За кого буду болеть в финале? Буду поддерживать ребят из 2Drots. Какой матч 2Drots – «Амкал» самый памятный? Финал МКС-2021. Мы проиграли, но остались только теплые воспоминания.

Кто завтра победит? В финалах нельзя выделять кого-то фаворитом или аутсайдером. Это финал. У 2Drots больше опыта в финалах, но при этом «Амкал» выдает хороший сезон. Будет интересно. Прогнозировать победителя не стану.

Кто станет лучшим игроком финала? Конечно, хотелось бы, чтобы это была атакующая линия: больше голов, зрелище. Но, если игроком финала станет мой коллега по позиции Дмитрий Сычев, то я буду безумно рад за него», – рассказал голкипер СКА и экс-игрок 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

«Амкал» сыграет с 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги 9 ноября на «Газпром Арене». 2Drots отправились в Санкт-Петербург за пять дней до финала, чтобы провести там подготовку.

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»