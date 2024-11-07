Закончилось судебное разбирательство по делу о стрельбе в Niko JR. Мужчина, стрелявший в хавбека Fight Nights, осужден на 2 года и 3 месяца

Мужчина, стрелявший в хавбека Fight Nights Niko JR, осужден на 2 года и 3 месяца.

«Судебное разбирательство по делу о стрельбе в меня и Эрика официально завершено. Подсудимого заключили под стражу на 2 года и 3 месяца общего режима и 9 месяцев исправительных работ!

Спасибо всем, кто поддерживал в этой ситуации и был рядом. Это был напряженный период в моей жизни и он точно отложится в голове на долгое время.

На самом деле это большой урок для каждого. Потому что не надо махать пушками и стараться кого-то задеть. Вы этим не показываете свою силу и превосходство над кем-то. Это может обернуться очень плохо для вас. Всем мирного неба над головой», – сообщил хавбек Fight Nights.

Напомним, в августе этого года 42-летний мужчина обстрелял четырех самокатчиков, предположительно, из травматического пистолета. Среди пострадавших был Niko Jr и его друг. Одна пуля попала хавбеку Fight Nights в спину.