Сибскана: «Сейчас самый сильный «Амкал»

Андрей Сибскана высказался о состоянии «Амкала» в Winline Кубке Лиги.

– Ты с самого основания в «Амкале». Сейчас это самая сильная команда за всю историю?

– Очевидно – да. Если вспоминать трофей, который почему-то некоторые пытаются обесценить, МКС – по-моему, один из лучших трофеев медиафутбола. Тогда был, наверное, самый сильный медийный турнир. В финале «Амкал» играл против Эдамса , Кутуза – ребят, которые сейчас держат уровень.

И спустя годы сейчас будет самый сильный турнир в плане футболистов. Потому что тогда он [МКС] был медийный, сейчас не медийный, а просто футбольный турнир высокого уровня. И под него естественно собраны сильные команды. Поэтому вывод напрашивается автоматом – сейчас «Амкал» самый сильный, потому что тут самые сильный футболисты, сказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.