Некит о заявлениях, что империя 2D рушится: «Об этом говорят либо ############, либо те, кто живет в иллюзиях»
Некит ответил хейтерам по поводу заявлений о том, что империя 2Drots рушится.
– Кто-то продолжает говорить, что империя 2Drots рушится, а у вас очередной финал…
– Об этом еще с января говорят. Кто так говорит или думает – это либо ############, либо те, кто живет в иллюзиях. Мне все равно, пусть говорят.
Что лучше – обращать внимание на эти слова или на то, что мы в финале? Конечно, я буду обращать внимание на наши результаты, которые говорят гораздо больше, чем эти тихие голоски, – сказал президент 2D.
«Дроты» сыграют с «Амкалом» в финале Winline Кубка Медиалиги 9 ноября на «Газпром Арене».
2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости