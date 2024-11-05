Некит о заявлениях, что империя 2D рушится: «Об этом говорят либо ############, либо те, кто живет в иллюзиях»

Некит ответил хейтерам по поводу заявлений о том, что империя 2Drots рушится.

– Кто-то продолжает говорить, что империя 2Drots рушится, а у вас очередной финал…

– Об этом еще с января говорят. Кто так говорит или думает – это либо ############, либо те, кто живет в иллюзиях. Мне все равно, пусть говорят.

Что лучше – обращать внимание на эти слова или на то, что мы в финале? Конечно, я буду обращать внимание на наши результаты, которые говорят гораздо больше, чем эти тихие голоски, – сказал президент 2D.

«Дроты» сыграют с «Амкалом» в финале Winline Кубка Медиалиги 9 ноября на «Газпром Арене».

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»