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Players Club Obladaet сыграет с Blatosphera Словетского, команда Мозгова сойдется с бандой Элджея. Расписание 4-го уикенда Media Basket

Расписание 4-го тура Media Basket.

2 ноября, суббота

HOOPS – AVG, начало в 16:15

Players Club (команда Obladaet) – Blatosphera (команда Словетского), начало в 17:00

AVG – Pena Team, начало в 18:00

Blatosphera (команда Словетского) – Hoops, начало в 19:15

Pena Team – БК «10», начало в 20:00

Rocket Team (комадна Мозгова) vs Sayonara Boys (команда Элджея), начало в 21:00 

3 ноября, воскресенье

Favela Basket – Alikson Team (команда Анны Седоковой), начало в 16:15

AUF – Syndicate, начало в 17:00

GOATS – Underground Biznes, начало в 18:00

Alikson Team (команда Анны Седоковой) – DAWGS, начало в 18:45

«Родина Медиа» (команда Текилы и Дмитрия Тарасова) – Underground Biznes, начало 20:15

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Захотелось приключений на жопу». Мозгов – в баскетбольной медиалиге 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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Pena Team (баскетбол)
HOOPS (баскетбол)
UNDERGROUND BIZNE$ (баскетбол)
Blatosphera (баскетбол)
Alikson (баскетбол)
БК 10
AUF (баскетбол)
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Syndicate (баскетбол)
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