Players Club Obladaet сыграет с Blatosphera Словетского, команда Мозгова сойдется с бандой Элджея. Расписание 4-го уикенда Media Basket
2 ноября, суббота
HOOPS – AVG, начало в 16:15
Players Club (команда Obladaet) – Blatosphera (команда Словетского), начало в 17:00
AVG – Pena Team, начало в 18:00
Blatosphera (команда Словетского) – Hoops, начало в 19:15
Pena Team – БК «10», начало в 20:00
Rocket Team (комадна Мозгова) vs Sayonara Boys (команда Элджея), начало в 21:00
3 ноября, воскресенье
Favela Basket – Alikson Team (команда Анны Седоковой), начало в 16:15
AUF – Syndicate, начало в 17:00
GOATS – Underground Biznes, начало в 18:00
Alikson Team (команда Анны Седоковой) – DAWGS, начало в 18:45
«Родина Медиа» (команда Текилы и Дмитрия Тарасова) – Underground Biznes, начало 20:15
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Захотелось приключений на жопу». Мозгов – в баскетбольной медиалиге
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