«Захотелось приключений на жопу». Мозгов – в баскетбольной медиалиге

Теперь – Mozzy.

Тимофей Мозгов – в медийном баскетболе. В октябре чемпион НБА присоединился к команде Rocket Team из Лига Ставок Media Basket. Как Мозгов осваивается в новой среде?

«Видеть вас на паркете – санаторий для глаз». Мозгова позвал рэпер Карандаш, играет под ником Mozzy

Media Basket – лига медийного баскетбола. Запустилась весной 2023-го, в ней играет популярный медиаклуб Hoops (6,2 млн подписчиков на ютубе), команды рэперов Элджея, Obladaet и Словетского, певицы Анны Седоковой, продакшена Medium Quality. На паркете в основном любители, стритболисты и медийные звезды – например, шоумен Сергей Мезенцев и рэпер Текила.

Мозгов присоединился к Rocket Team в октябре, перед четвертым сезоном. «Рокеты» – команды музыкального лейбла Rocket Music, которым руководит ЮрКисс. С весны 2024-го они в медиафутболе (подробнее об этом – здесь ), а в медийный баскетбол зашли годом раньше. В третьем сезоне за Rocket Team рубился Антон Понкрашов, стабильно играет рэпер Карандаш.

«Я с Денисом [Карандашом] хорошо общаюсь, он давно меня звал, – рассказал Мозгов в Madshow, флагманском шоу лиги. – Еще во второй сезон. Я отказывался: «Не хочу, это надо ходить». Оригинальный, #####, ответ. Я еще материться с вами начал, кстати. Он меня уговаривал, и я решил – попробую . Я уже три года не играю профессионально, не тренируюсь. Я думал, что будет легко, я смогу ничего не делать, всех обыграю».

Мозгов дебютировал за Rocket Team в первом туре. Номер – 25, на спине никнейм Mozzy.

Команда вышла под трек «Италия» рэпера Konfuz – подписанта лейбла Rocket Records.

В дебютном матче Мозгова Rocket Team проиграли (37:38), но появление Тимофея все равно стало большим событием. Об этом его спросили в послематчевом интервью.

– Тимофей, я понимаю, что есть нотка огорчения. Но позвольте я выражу всеобщий респект. Видеть вас у нас на паркете – это санаторий для глаз. Учитывая данную ситуацию, какие амбиции дальше?

– Будем дальше работать. Будем учиться играть втроем против пятерых. Вот что нам надо сейчас делать.

Мозгов – один из лучших в лиге: лидирует по очкам и подборам

Перед стартом сезона 38-летний Мозгов предупреждал: «Я поправился, ноги болят – уже немолодой. Скорее всего, вы не увидите того Тимофея Мозгова, который 10 лет назад бегал и прыгал. Но что поделать».

К началу ноября прошло пять туров Media Basket. Мозгов выходил в старте во всех матчах, он лидер турнира по набранным очкам (56) и подборам (28). Старого Мозгова мы и действительно не увидели – в баскетболе 3x3 он играет разнообразнее.

Мозгов ассистирует.

Попадает трешки.

И, конечно, выигрывает верх. Преимущество в росте над большинством соперников очень заметно.

Как правило, Мозгов выходит в тройке с Богданом Самойленко (стритболист, играл в Турции и Филиппинах) и Михаилом Сергеевым (баскетболист-любитель). На замене появляются Карандаш и Вагабонд (медийная звезда 2Drots – в этом сезоне они без медиабаскета).

Rocket Team идет на втором месте в группе A (в плей-офф выходят три первых): три победы, два поражения, 179 забитых мячей (больше всех в лиге).

«Девочки, извините, я женат». Мозгов и медийность: ходит на подкасты, приезжал на матч в ковбойской шляпе, соперники шутят про Леброна

Мозгов хорош не только на паркете – он старается адаптироваться к медийности. Помогают даже соперники. БК «10» в видеовизитке к Rocket Team (команды делают их к каждой игре) дважды пошутили над Мозговым.

Сначала намекнули, что Тимофей не заметит звезду «Десятки» Виктора Щеткова.

А затем пофантазировали: как бы Мозгов рассказал Леброну о том, где играет сейчас.

Мозгов легко участвует в активностях Rocket Team. Например, показал шкафчик : «Здесь у меня одежда. Просто я фанат Ван Хельсинга (фильм про охотника на вампиров, вышел в 2004-м – Спортс’‘), поэтому стараюсь быть на него похожим во всем. Убийцы вампиров. Здесь у меня телефон, чтобы любимой жене написать. Я женат, девочки, извините. Шляпа – я же говорил, я фанат Ван Хельсинга».

Про шляпу как у Ван Хельсинга – не преувеличение. На один из матчей Мозгов и рэпер Карандаш приехали в необычных луках.

Мозгов активно ходит по медиабаскетбольным шоу: уже был на Madshow (шоу лиги) и на подкасте Rocket Team. Вспоминал карьеру и делился впечатлениями о медийном баскетболе.

Еще раз о том, как попал в Media Basket: «Я за спортом не слежу, даже за баскетболом. Очень люблю играть, но смотреть – тяжеловато. Мой друг Денис Карандаш с прошлого года мне говорит: давай-давай. Видимо, скучно мне стало, захотелось приключений на свою жопу. И вот, я здесь».

О преимуществах лиги: «Профессионалом я хреначил по 5-6 часов в день. Тренируешься, спишь, играешь, не видишь семью. У меня вот здесь это все сидит. Особенно после травм, начинаешь за два часа до тренировки – процедуры, стретчинги, после тренировки тоже. Меня привлекло, что можно не отдавать себя всего, что можно играть так, как мне удобно. И площадка меньше, бегать не надо так много – это тоже радует ».

О необычных правилах: «Мне буллиты больше всего нравятся. Я не стебусь, это прикольная история. Хотя я еще ни в одном не участвовал».

Об уровне лиги: «Очень часто даже профессионалы ошибаются в концовках. Профи, которые всю жизнь этим занимаются. А тут люди без спортивного опыта. Некоторые еще нормально играют, а кто-то же еле-еле – им просто интересно и хочется. За это им только респект».

И даже вспомнил Леброна: «Леброн абсолютный адекватный. Его величие, уже можно так говорить, на все сферы его жизни падает. Мы с командой вечером вышли покушать в ресторан. Идем толпой, рядом охрана. Чуваки через дорогу: «О, Леброн». Все начинают идти рядом, в итоге народу собирается много».

Чем занимался Мозгов последние годы? Играл за «Руну» и «Химки», закончил карьеру, открыл фитнес-центр

Последним клубом Мозгова в НБА был «Орландо Мэджик». В июле 2019-го Тимофей вернулся в Россию – подписал контракт с «Химками», в которых начинал карьеру. Из-за травм центровой дебютировал только в сезоне-2020/21: отыграл 6 матчей, в среднем набирал 8,3 очка. Летом 2021-го «Химки» отказались от участия в Единой лиге ВТБ из-за проблем с финансированием. Мозгов остался без клуба, а его агент Станислав Рыжов заявлял, что Тимофей может вернуться в НБА: «У него отличная репутация за океаном, плюс столь опытный центровой может пригодиться любой команде в играх плей-офф» .

В декабре Мозгов подписался с «Руной» из Суперлиги-1, за которую отыграл до февраля 2022-го. А дальше как будто пропал. В 2023-м Мозгов объявился: летом намекнул на завершение карьеры, а в октябре предстал уже совсем в другой роли – его девелоперская компания презентовала фитнес-центр, часть нового жилого комплекса в Видном. Тогда же Мозгов дал большое интервью Спортсу’’.

– Почему будущее не связано с баскетболом?

– Я не говорил, что не связано с баскетболом. Это вы сказали. Возможно, и с баскетболом. Что точно могу сказать: агентом не буду.

– По чему вы больше всего скучаете в баскетболе?

– Больше всего скучаю по соревнованиям – по духу соперничества, по борьбе. В игре ты всегда с кем-то соревнуешься, пытаешься доказать, что ты лучше, стремишься к победе. Скучаю по тем временам, когда являлся частью большой команды, это очень круто.

Через год после этого Мозгов начал новый этап – в медийном баскетболе.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Лига Ставок Media Basket