Кокорин, Смолов, Дзюба и еще 7 звезд, которые не хотят в Медиалигу

«Только если приставите пистолет к голове».

В Winline Медиалигу регулярно залетают звездные профи: Тарасов, Глушаков, Павлюченко, Жирков, Идову и даже Рыбус. Но есть и уникумы, которые отвергают лигу.

Ниже – 10 звезд, которые публично отказались от Медиалиги.

«Бесит ваша банда-сообщество». Аршавин не пойдет в Медиалигу даже за миллион

В сентябре 2022-го Аршавин симпатизировал медийному футболу: «В этом есть какая-то изюминка. Люди играют в футбол, зарабатывают деньги – это нормально. Если такое явление есть, значит, оно нравится людям».

Но в том же месяце заявил, что шумиха вокруг Медиалиги скоро затихнет: «Рано или поздно ажиотаж спадет. Вот и все. Медиалига не закроется, но будет уже не так громко звенеть и греметь».

В июне 2023-го Аршавин прошелся по уровню Медиалиги на примере главной звезды – Прокопа. В октябре 2022-го тот перешел в болгарский «Ботев», но уже в феврале вернулся в Россию.

«Он как раз играл за «Зенит», еще где-то мы с ним пересекались. Хорошая игра Прокопьева в Кубке России? В одном матче даже я сейчас здорово сыграю. Но это не значит, что я могу играть за «Ботев». Если там [в Медиалиге] Генич штрафные бьет, то что про вашу медийку можно сказать?»

В ноябре того же года Аршавин окончательно полыхнул: «Сколько надо заплатить, чтобы я сыграл в Медиалиге? Я даже за миллион не пойду. Вы меня что-то бесите, ваша банда-сообщество . Для меня это не про футбол. Даже блогеров не осталось. Я рад, что все еще смотрят. Я просто не хочу к этому отношения иметь».

«Соглашусь, если всех моих родственников возьмут в заложники, приставят пистолет к голове». Слуцкий отказывал GOATS и ФК «10»

Летом 2022-го, после вылета из РПЛ с «Рубином», Леонид Слуцкий заглянул на интервью к медиакоманде казанского клуба (да-да, такая была вл втором сезоне Медиалиги). В разговоре Слуцкий недоумевал от популярности МФЛ.

«Я благодаря интервью Тарасова Ксении Собчак узнал, что существует Медиалига. Потом я чуть-чуть посмотрел, что там и Глушаков участвует. Я читал, что матчи собирают большое количество зрителей, просмотров.

Не знаю, для меня это удивительно и, если честно, не очень понятно. Представьте, что в Германии медиафутболисты собирают больше, чем команды Бундеслиги или второй Бундеслиги. Это означает то, что зрителей привлекает не сам футбол, а какие-то процессы, которые происходят рядом: скандалы, букмекерские дела, перфоманс. Потому что не может профессиональная команда сравниваться с медиакомандой на футбольном поле».

В декабре 2022-го Слуцкий ушел из «Рубина» и предупредил, что не пойдет в Медиалигу: «У вас очень много тренеров с большим футбольным прошлым. Тренеры глубоко вовлечены во все процессы, которые у вас происходят в медийной лиге. Это прикольная история, но, надеюсь, нет ».

Попытку подписать Слуцкого предпринимали GOATS в июне 2023-го. Президент клуба Гуди выходил на тренера через его сына Дмитрия, который посещал матчи «Козлов». Но Слуцкий отказал.

В октябре 2024-го Слуцкий финально объяснил, почему не будет работать в Медиалиге.

«Азамат [Мусагалиев] очень настойчиво звал в ФК «10». Я вежливо отвечал: «Спасибо большое, но мне не интересно». Он продолжал, и однажды я ему ответил: «Азамат, представь, тебя позовет камызякская команда из средней школы сыграть в астраханской лиге КВН. Тебя, чемпиона высшей лиги».

Он опять: «У меня игроки команды КФК». Я ему: «Спасибо, но я работал со сборной России, Кварацхелией, Головиным, Боуэном, Эдегором…»

Его последний аргумент: «Мы планируем сыграть с «Зенитом» в конце года». На что я заявил: «Да я с этим «Зенитом» играл миллиард раз! С «МЮ», с «Реалом», с кем угодно!»

Он повторял, что я хожу на шоу, значит, мне интересна медийка. Да, мне интересно участвовать в шоу, но футбол для меня – не медийная история. В «Десятке» я буду тренировать футболистов определенного уровня, каких я уже лет 20 не тренировал. Мне это неинтересно .

Я могу появиться в МФЛ, если будет какая-то амбассадорская история, чтобы я просто пришел, пошутил, постоял на бровке. Но именно тренером… Если только всех моих родственников возьмут в заложники, приставят пистолет к голове. И то я соглашусь, чтобы парочку вынесли, на последнем скажу: «Ладно, я готов».

«Оказывается, их столько людей не любит». Дзюба думал о создании медиакоманды, спустя два года – пнул под зад игрока «Амкала»

Плавно переходим к другу Слуцкого – Артему Дзюбе. Форвард непоследователен в своих высказываниях о Медиалиге.

«К Медиалиге отношусь позитивно, – говорил Артем в декабре 2022-го. – Это прикольное направление, только сейчас немного перебарщивают с красными мячами. Меня просили многие создать свою команду, чтобы быть там. Мне нравятся движения всякие, трэштоки ».

В сентябре 2024-го Дзюба настолько преисполнился духом медиафутбола, что в «Т-Лиге уличного футбола» пнул под зад игрока «Амкала» Антона Чужого.

«Для этого парня это был «волшебный пинок», – рассуждал Дзюба. – На самом деле я его еле‑еле задел, не понимаю, из‑за чего весь сыр‑бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в телеграм‑каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой и начали рассказывать какие‑то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют.

После этого инцидента мне написало много знакомых. Что из Медиалиги, что из профессионального футбола, и все сказали: «Красавец, надо было с ним еще жестче». Оказывается, их тоже столько людей не любят…

Из‑за нескольких персонажей из этого «Амкала» я в очередной раз понял, что это точно не моя тема, и я в Медиалигу – ни ногой ».

Кокорин считает, что Медиалига началась в белгородской тюрьме

В декабре 2022-го Александр Кокорин рассуждал о создании своей команды в Медиалиге, но с условием – без финансовых вливаний с его стороны.

«Мой брат и куча ребят, с которыми я играл, попросили меня создать мою команду в Медиалиге, чтобы у них была площадка для игры. Но я сказал: «Я ничего не буду делать. Хотите – занимайтесь, ищите спонсоров, делайте что угодно. В зависимости от бюджета я вам помогу. Будет большой бюджет – я вам соберу самую медийную команду, у которой будут такие просмотры, каких ни у кого не было». Я в этом уверен, знаю, кто бы смог это сделать.

Порвал бы я Медиалигу? По просмотрам – да ».

В феврале 2023-го Кокорин внезапно заявил, что Медиалига началась в белгородской тюрьме, с матча «Золотой лев» – «Салют» , в котором сыграли он и Мамаев:

«Когда объявили запустить прессу, заявок было 160. Ну типа команды, блогеры...Я просто так считаю: у нас в стране есть столько? Кто эти люди?

Открываются ворота – на эту игру народ как поломился. Зеки сидят такие: типа, ### [блин], что это? Просто народ бежит с камерой, падает кто-то друг на друга, чтобы занять лучшую позицию. Вот тебе первый медийный матч был. Медиалига началась там, «Золотой лев».

В декабре 2023-го Кокорин заявил, что пока не собирается в МФЛ: «Хочу ли я поиграть в Медиалиге? Пока нет. Хотя то, что я раньше говорил, обычно случалось. Поэтому сейчас я не зарекаюсь. В ближайшем будущем это невозможно. Зачем об этом говорить, если у меня контракт? Я же не буду его сейчас расторгать, чтобы поехать туда».

Кто еще отказывал Медиалиге? Оздоев и Кержаков (из-за мата), Смолов (мечтает не оказаться там), Булыкин (не видит перспективы)

● Федор Смолов . «О чем мечтает футболист, забивавший «Реалу» и «Барселоне»? Не оказаться в Медиалиге» . В 2024-м он добавил: «Возможно ли мое участие в Медиалиге? На сегодняшний день нет, невозможно».

● Александр Кержаков . «Не готов тренировать. Единственное, что мне не нравится, так это обилие мата, которое уходит в YouTube без редактуры. Много несовершеннолетних мальчиков и девочек следят за медиалигой и впитывают то, что не должны впитывать. Мат есть и в профессиональном футболе, но он не так слышен».

● Георгий Щенников . «Пока все так же – нет предложений, которые были бы интересны, – рассказывал агент Щенников в 2023-м. – Карьеру Георгий не завершал. Медиалига? В эту сторону вообще не смотрим».

● Магомед Оздоев . «[Медиалига] прикольная тема, кстати. Но я бы в Медиалигу не пошел. Почему? Во-первых, для меня футбол – это регулярные тренировки, а не 2-3 занятия в неделю. Во-вторых, меня смущает агрессия. Для меня недопустимо, когда люди стоят на бровке и посылают друг друга на три буквы. Я рос не в том обществе, чтобы это спокойно принять. Если такое случилось бы в отношении меня – прилетело бы сразу и без вопросов. Поэтому Медиалиге будет лучше без меня».

● Дмитрий Булыкин . «Почему меня нет в Медиалиге? Не считаю это интересным. В плане футбола что это дает? Я играю в футбол для себя, в паддл, в теннис. Для себя этого достаточно. Не вижу смысла в этом для себя, и не вижу будущего у проекта».

● Павел Мамаев . «В футбол не тянет, – говорил Мамаев в 2023-м, после завершения карьеры. – Работы много. Академия развивается семимильными шагами. Сейчас футбол не рассматриваю. Идти в Медиалигу? А ради чего? Чтобы кого-то повеселить?»

Василий Уткин ответил Мамаеву: «Вот уж прав парень. Его медиакарьера была частью профессиональной! Навеселился уже человек» .

Только один игрок СКА перешел за Бастой в Медиалигу

Немного другой пример – от Медиалиги отказался не один игрок, а почти вся команда. В феврале 2024-го президент ростовского СКА Баста объявил о переходе клуба из Второй лиги в Медиалигу.

«Состав профессиональной команды в Медиалиге не сохранится, – говорил спортивный директор СКА Виктор Панченко. – Там из профессиональных футболистов никто играть не хочет. Тем более, какой смысл перевозить игроков в Москву из Ростова? Футболисты в основном будут москвичи».

Так и случилось: из профессионального СКА остался только хавбек Алишер Мирзоев – он закрепился в медиакоманде, много играл в пятом сезоне и в Кубке Медиалиги.

Жирков, Павлюченко, Погребняк – как же много звезд российского футбола в Медиалиге!

Тест: этот профи играл в Медиалиге или еще нет?

Фото: arisfc.com ; ФК «10» ; paokfc.gr ; Maksim Konstantinov/Global Look Press