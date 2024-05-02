«В соревновательном медиафутболе мы с Женей на первом месте, Коля – второй и Герман – третий». Некит о топ-3 важнейших людей медиафубола

Теги Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Некит 2Drots Николай Осипов Медиафутбол

Некит назвал свой топ-3 важнейших людей в истории медиафутбола.

– В рейтинге Спортса 30 важнейших людей медиафутбола вы с Женей заняли второе место, Герман – первое. Согласен с этим?

Женя у «Крысевы» хорошо сказал на этот счет. Я не знаю, тяжело оценивать.

Я думаю, могло бы быть и наоборот, из-за того, что мы решились на участие в Медиалиге. И очень много сделали для того, чтобы МФЛ развилась до такого уровня. То, что мы поверили в этот проект, привели большую аудиторию. Люди увидели финал на «ВТБ Арене» с 10 тысячами зрителей, матч, который свел всех с ума.

ФК «10» были на этом матче. Они увидели эту атмосферу и захотели тоже. Мы задали планку этим. Задали планку тем, что два раза подряд выиграли, а третий раз были в «Лужниках» и пришло много народу.

Если за всю историю медиафутбола, то можно поспорить. Но если брать соревновательный медиафутбол, то можно спокойно нас на первое место ставить, на второе – Колю и на третье – Германа. Здесь можно варьировать. Каждый по-своему будет прав. Но мы, Герман и Коля внесли громадный вклад в развитие индустрии, – сказал президент 2Drots.

30 важнейших людей в истории медиафутбола

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