«В соревновательном медиафутболе мы с Женей на первом месте, Коля – второй и Герман – третий». Некит о топ-3 важнейших людей медиафубола

Некит назвал свой топ-3 важнейших людей в истории медиафутбола.

– В рейтинге Спортса 30 важнейших людей медиафутбола вы с Женей заняли второе место, Герман – первое. Согласен с этим?

– Женя у « » хорошо сказал на этот счет. Я не знаю, тяжело оценивать.

Я думаю, могло бы быть и наоборот, из-за того, что мы решились на участие в . И очень много сделали для того, чтобы МФЛ развилась до такого уровня. То, что мы поверили в этот проект, привели большую аудиторию. Люди увидели финал на «ВТБ Арене» с 10 тысячами зрителей, матч, который свел всех с ума.

ФК «10» были на этом матче. Они увидели эту атмосферу и захотели тоже. Мы задали планку этим. Задали планку тем, что два раза подряд выиграли, а третий раз были в «Лужниках» и пришло много народу.

Если за всю историю медиафутбола, то можно поспорить. Но если брать соревновательный медиафутбол, то можно спокойно нас на первое место ставить, на второе – Колю и на третье – Германа. Здесь можно варьировать. Каждый по-своему будет прав. Но мы, и Коля внесли громадный вклад в развитие индустрии, – сказал президент 2Drots.

30 важнейших людей в истории медиафутбола