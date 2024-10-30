Янис Тимма присоединился к Alikson. Эту медиабаскетбольную команду поддерживает Седокова

Янис Тимма будет выступать в Лига Ставок Media Basket за Alikson.

Alikson Team – медиабаскетбольная команда, возглавляемая Гасаном Мустафаевым и поддерживаемая певицей Анной Седоковой.

Янис Тима и Анна Седокова были женаты. В октябре 41-летняя артистка официально подала на развод с 32-летним латвийским форвардом. Пара была вместе с 2020 года.

Команда Седоковой занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лига Ставок Media Basket .

Этой весной Янис Тимма играл в чемпионате Испании за «Обрадойро». В Лига Ставок Media Basket он будет выступать со статусом «профи».