Янис Тимма присоединился к Alikson. Эту медиабаскетбольную команду поддерживает Седокова
Янис Тимма будет выступать в Лига Ставок Media Basket за Alikson.
Alikson Team – медиабаскетбольная команда, возглавляемая Гасаном Мустафаевым и поддерживаемая певицей Анной Седоковой.
Янис Тима и Анна Седокова были женаты. В октябре 41-летняя артистка официально подала на развод с 32-летним латвийским форвардом. Пара была вместе с 2020 года.
Команда Седоковой занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лига Ставок Media Basket.
Этой весной Янис Тимма играл в чемпионате Испании за «Обрадойро». В Лига Ставок Media Basket он будет выступать со статусом «профи».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Alikson Team
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