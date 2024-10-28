2Drots разрешат сыграть Крапу в полуфинале Кубка Медиалиги, если Кузнецова допустят до бровки

2Drots предложили условия для участия Крапа в матче против них.

«Мы предлагаем размен. Викторович [Кузнецов] выходит на бровку, а мы разрешаем Крапу участвовать в матче», – сказал помощник главного тренера 2Drots Альберт Осколков.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов пропустит матч с «Родиной Медиа » из-за дисквалификации после удаления в игре с «Титаном».

Напомним, Крап присоединился к «Родине Медиа» вне трансферного окна. Соперники «РМ» могут запретить Крапу играть против них.

2Drots встретятся с «Родиной Медиа» в полуфинале Winline Кубка Медиалиги.