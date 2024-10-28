2Drots разрешат сыграть Крапу в полуфинале Кубка Медиалиги, если Кузнецова допустят до бровки
2Drots предложили условия для участия Крапа в матче против них.
«Мы предлагаем размен. Викторович [Кузнецов] выходит на бровку, а мы разрешаем Крапу участвовать в матче», – сказал помощник главного тренера 2Drots Альберт Осколков.
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов пропустит матч с «Родиной Медиа» из-за дисквалификации после удаления в игре с «Титаном».
Напомним, Крап присоединился к «Родине Медиа» вне трансферного окна. Соперники «РМ» могут запретить Крапу играть против них.
2Drots встретятся с «Родиной Медиа» в полуфинале Winline Кубка Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Альберта Осколкова
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