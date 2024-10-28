Мишин вернулся в ФК «10» из аренды

Дмитрий Мишин вернулся из аренды в ФК «10» из ФК «Банка».

«Десятка» объявила о возвращении защитника. Мишин провел Winlinе Кубок Медиалиги в составе ФК «Банка » Защитник выступал за ФК «10» со 2-го по 5-й сезон Медиалиги.