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2Drots, «Банка», «Амкал» и «Броуки» – лучшие команды первых четырех туров Кубка Медиалиги

Определились лучшие команды первых четырех туров Winline Кубка Медиалиги.

В 1-м туре лучшей командой стала 2Drots за победу над «Амкалом» (1:0). Во 2-м туре – ФК «Банка» за победу над Rocket Team (2:2, 3:1 по буллиталити). В 3-м туре – «Амкал» за победу над Lotus (2:1). В 4-м туре – «Броуки» за победу над ФК «10» (2:0).

Лучшая команда тура получает 300 тысяч рублей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
logoАмкал
logo2Drots
logoБроукБойз
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФК Банка
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