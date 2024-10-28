2Drots, «Банка», «Амкал» и «Броуки» – лучшие команды первых четырех туров Кубка Медиалиги

Определились лучшие команды первых четырех туров Winline Кубка Медиалиги.

В 1-м туре лучшей командой стала 2Drots за победу над «Амкалом» (1:0). Во 2-м туре – ФК «Банка » за победу над Rocket Team (2:2, 3:1 по буллиталити). В 3-м туре – «Амкал » за победу над Lotus (2:1). В 4-м туре – «Броуки » за победу над ФК «10» (2:0).

Лучшая команда тура получает 300 тысяч рублей.