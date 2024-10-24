0

«У нас еще три матча. Кашая по-любому обгоню». Гуди о бомбардирской гонке

Гуди считает, что станет лучшим бомбардиром Winline Кубка Медиалиги.

– Лучший игрок турнира получит квартиру в Баку. Как ты считаешь, заслуживаешь ли ты такой приз?

– Считаю, что заслуживает тот, кто станет чемпионом. Лучший игрок будет в чемпионской команде.

Мы постараемся выиграть Кубок, а я постараюсь принести максимальную пользу. И тогда уже будет все очевидно.

– Ты в топ-3 бомбардиров, ассистентов.

– Приятно. Продолжаем работать. У нас еще три матча, поэтому Кашая по-любому обгоню, – сказал форвард «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Гуди расположился на 3-м месте в топе лучших бомбардиров с 4 голами. На первом – Кашай с 6 голами.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«Кашай» Никита Кашаев
logoРодина Медиа
«Goody» Дмитрий Гусаков
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФК Банка
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Вылетать в 1/8 – неудача. Но у нас был сложный путь». Смирнов об итогах сезона
сегодня, 21:29
СКА сыграет с Lit Energy, «Титан» – против Rocket Team. Расписание 1/8 финала Кубка Медиалиги
сегодня, 21:00
«Родина Медиа» прошла Fight Nights, сравняв счет за минуту до конца матча в 1/8 финала Кубка Медиалиги
1сегодня, 20:35
Пантелеев, Стеклов, Шишкин, Хайруллов и Родионов покинули ФК «10»
сегодня, 18:47
«БроукБойз», дважды отыгравшись по ходу матча, вырвали победу у «Чисто Питер» в 1/8 финала Кубка Медиалиги
сегодня, 17:23
Дьяков назвал «Чисто Питер» «бомжами». Радимов ответил: «Ты #####?! По мячу через раз попадал, ####### тут!» Виталий сказал: «Иди Буланову послушай»
66сегодня, 17:08
Аршавин о потасовке в Медиалиге: «Такое случается, этого не избежать»
сегодня, 12:26
Ромарой: «Мы бы точно были выше «Десятки» в Кубке Лиги»
сегодня, 11:42
T-Killah: «Мы возрождаем медийку. Тренируем наших ребят, чтобы они круто смотрелись на поле»
сегодня, 10:13
Егоров о разговоре Карпина и Смолова: «От «там все хорошо, а у нас все плохо» ни на шаг не отошли, ничегошеньки не предложили. Я поражен»
21сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Внук Яшина нанес симоволический удар по мячу в матче Кубка Медиалиги «БроукБойз» – «Чисто Питер»
3сегодня, 15:33Фото
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
5сегодня, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03