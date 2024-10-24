«У нас еще три матча. Кашая по-любому обгоню». Гуди о бомбардирской гонке
Гуди считает, что станет лучшим бомбардиром Winline Кубка Медиалиги.
– Лучший игрок турнира получит квартиру в Баку. Как ты считаешь, заслуживаешь ли ты такой приз?
– Считаю, что заслуживает тот, кто станет чемпионом. Лучший игрок будет в чемпионской команде.
Мы постараемся выиграть Кубок, а я постараюсь принести максимальную пользу. И тогда уже будет все очевидно.
– Ты в топ-3 бомбардиров, ассистентов.
– Приятно. Продолжаем работать. У нас еще три матча, поэтому Кашая по-любому обгоню, – сказал форвард «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Гуди расположился на 3-м месте в топе лучших бомбардиров с 4 голами. На первом – Кашай с 6 голами.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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