«У нас еще три матча. Кашая по-любому обгоню». Гуди о бомбардирской гонке

Гуди считает, что станет лучшим бомбардиром Winline Кубка Медиалиги.

– Лучший игрок турнира получит квартиру в Баку. Как ты считаешь, заслуживаешь ли ты такой приз?

– Считаю, что заслуживает тот, кто станет чемпионом. Лучший игрок будет в чемпионской команде.

Мы постараемся выиграть Кубок, а я постараюсь принести максимальную пользу. И тогда уже будет все очевидно.

– Ты в топ-3 бомбардиров, ассистентов.

– Приятно. Продолжаем работать. У нас еще три матча, поэтому Кашая по-любому обгоню, – сказал форвард «Родины Медиа » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Гуди расположился на 3-м месте в топе лучших бомбардиров с 4 голами. На первом – Кашай с 6 голами.