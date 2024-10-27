«Родина Медиа» и Lit Energy сыграют в 1/4 финала Кубка Лиги. Победитель встретится с 2Drots
«Родина Медиа» сыграет с Lit Energy в четвертьфинале Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Лиги, 1/4 финала
«Родина Медиа» – Lit Energy – 17:00
Победитель встретится в 1/2 финала с 2Drots.
Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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