«Родина Медиа» сыграет с Lit Energy, «Броуки» – с «Титаном». Расписание 1/4 финала Кубка Лиги
Стало известно расписание 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги.
1/4 финала Winline Кубка Лиги
27 октября, воскресенье
«Родина Медиа» – Lit Energy, начало матча в 17:00
«БроукБойз» – «Титан», начало матча в 20:30
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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