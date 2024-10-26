«Мы сами отдали ту игру. У нас есть возможность вернуть должок». Хантер о реванше против «Родиной Медиа»

Андрей Титов высказался о матче с «Родиной Медиа» в 1/4 финала Кубка Медиалиги.

– Насколько важно тебе будет выйти против «Родины Медиа» и обыграть их?

– Очень важно. По-спортивному очень злой. Президент «РМ» накидывал какую-то ерунду в трансляции. Поэтому хочется на поле сказать свое слово.

Для меня это не принципиальная игра. Хочется просто с ними сыграть. Они неплохая команда. Доказали это в матче с Fight Nights , нам забили два гола за пять минут. Это заслуживает уважение, но осадок очень сильный.

Мы сами отдали ту игру. У нас есть возможность вернуть должок. Причем это будет больнее, чем в групповом этапе.

Мы поняли ошибки, которые случились в прошлом матче с ними. Каждый сделал анализ, вместе пообщались, и такого больше не повторится. Пусть думают, что они «Реал», но мы увидим в воскресенье, кто есть кто, – рассказал форвард Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Lit Energy и Родина сыграют в 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги 27 ноября. Ранее команды встречались на групповом этапе. Тогда «Родина Медиа» победила (3:2), отыгравшись с 0:2.

Форвард выступал за «Родину Медиа» со 2-го сезона Winline Медиалиги и покинул клуб после МФЛ-5. Вместе с клубом стал чемпионом МФЛ-3 и выиграл Суперкубок Медиалиги.