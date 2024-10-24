«Родина Медиа» сыграет с Lit Energy в 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги, «Броуки» – с «Титаном»
Определились обе пары четвертьфиналов Winline Кубка Медиалиги.
1/4 финала Winline Кубка Лиги
«Родина Медиа» – Lit Energy
Победитель сыграет в полуфинале с 2Drots.
Победитель сыграет в полуфинале с «Амкалом».
Четвертьфиналы пройдут в воскресенье, 27 октября, в Москве.
Полуфиналы пройдут либо в Воронеже 4 ноября, либо в Москве на большом поле стадиона «Москвич» 2 ноября.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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