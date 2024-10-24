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«Родина Медиа» сыграет с Lit Energy в 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги, «Броуки» – с «Титаном»

Определились обе пары четвертьфиналов Winline Кубка Медиалиги.

1/4 финала Winline Кубка Лиги

«Родина Медиа» – Lit Energy

Победитель сыграет в полуфинале с 2Drots.

«БроукБойз» – «Титан»

Победитель сыграет в полуфинале с «Амкалом».

Четвертьфиналы пройдут в воскресенье, 27 октября, в Москве.

Полуфиналы пройдут либо в Воронеже 4 ноября, либо в Москве на большом поле стадиона «Москвич» 2 ноября.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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