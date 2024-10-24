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«Титан» и Rocket Team борются за выход в 1/4 финала Кубка Лиги

«Титан» играет против Rocket Team в 1/8 финала Winline Кубка Лиги.

24 октября, четверг

«Титан» – Rocket Team – 0:2 (первый тайм)

Голы: 0:1 – Марков (20’), 0:2 – Гечев (21’)

«Титан» (стартовый состав): Арби, Степанов, Харламов, Малания, Шустиков, Биря, Шахбанов, Тулушев, Кузин, Сиротов, Соломаха.

Rocket Team (стартовый состав): Ярусов, Кудряшов, Логашов, Марков, Федоровс, Оанча, Салимов, Сулебанов, Натхо, Гечев, Паймухин.

Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЛФК «Титан»
logoRocket Team
logoWinline Кубок Медиалиги
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