«Титан» и Rocket Team борются за выход в 1/4 финала Кубка Лиги
«Титан» играет против Rocket Team в 1/8 финала Winline Кубка Лиги.
24 октября, четверг
«Титан» – Rocket Team – 0:2 (первый тайм)
Голы: 0:1 – Марков (20’), 0:2 – Гечев (21’)
«Титан» (стартовый состав): Арби, Степанов, Харламов, Малания, Шустиков, Биря, Шахбанов, Тулушев, Кузин, Сиротов, Соломаха.
Rocket Team (стартовый состав): Ярусов, Кудряшов, Логашов, Марков, Федоровс, Оанча, Салимов, Сулебанов, Натхо, Гечев, Паймухин.
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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