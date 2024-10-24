«Хотел взять паузу. Начал эмоционально выгорать. Но Камил сказал: «Если уйдешь, тогда мы этот проект закрываем». Шишков о дальнейшем существовании Fight Nights
– У вас есть уверенность, что Fight Nights ничего не угрожает в дальнейшем существовании?
– Я могу двояко ответить. Команде – нет. Но я должен найти силы, чтобы дальше это все функционировало. У меня был разговор с Камилом в начале сезона, где я хотел взять паузу.
Для всех я просто теневой человек. Но Камил на «Столе» открыл всю внутрянку, рассказал, что я кому-то зарплаты перекрываю. Это значит, что я не просто спортивный директор, который с умным лицом ходит, а еще и деньги свои вкладываю. И вложил немаленькую сумму в этот сезон.
В какой-то момент хотел взять паузу. Начал эмоционально выгорать. У нас был такой момент, где Камил сказал: «Если ты уйдешь, то тогда мы этот проект закрываем».
Но я понял, что у меня ###### какие хорошие ребята. По-человечески, по-футбольному. Я не мог людей оставить без работы, без команды.
Я сказал Камилу: «Окей. В этот сезон заходим». Я нашел какие-то внутренние резервы и начал по-новому заниматься ротацией, находить людей, договариваться, продолжать вкладывать деньги. Прошел много разных этапов с августа по сегодняшний день. Было ли это зря? Нет. Я благодарен команде за все. Посмотрим, – рассказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Fight Nights уступили «Родине Медиа» (2:2, 4:5 Б) в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги и покинули турнир.
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