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«Хочешь проверить наш пульс, #####? Что за предъява?» Идову ответил болельщикам ФК «10» после поражения от «Амкала»

Брайн Идову ответил болельщикам, критиковавшим ФК «10» после игры с «Амкалом».

«Десятка» проиграла «Амкалу» (0:2) в 8-м туре Winline Кубке Медиалиги. После этого поражения выход команды в плей-офф зависит от результата матча СКА – Lotus и суперчелленджа.

После игры один из активных болельщики отчитал игроков: «Очечки надеваете и мимо постоянно идете. Искры нету. У вас же опыт у большинства – Премьер-лига, Первая лига, а играете как Вторая лиги или КФК. Обидно! ##### (блин), я на пульсе скачу больше, чем некоторые из вас на поле!»

Идову перебил и ответил на критику: «Хочешь проверить наш пульс, ##### (блин)? Проверь! Что за предъява? Не видно, что у нас люди бегают и пашут? У нас половина, ##### (блин), поломалась просто так что ли, я понять не могу? Вам спасибо за поддержку, но ##### (блин), вы так говорите будто мы ###### (фигней) страдаем и не стараемся, не пытаемся, ##### (блин)».

Идову выступает за ФК «10» с весны 2024-го. За это время он провел за команду 16 матчей, в которых отдал 2 голевых паса.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoБрайн Идову
брань
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoWinline Кубок Медиалиги
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