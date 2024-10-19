Rocket Team и Fight Nights бьются за выход в плей-офф в 8-м туре Кубка Медиалиги
Rocket Team играет с Fight Nights в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 8-й тур
19 октября, суббота
Rocket Team – Fight Nights – 0:0 (первый тайм)
Rocket Team: Ярусов, Кудряшов, Логашов, Марков, Федоровс, Оанча, Белоусов, Салимов, Натхо, Гечев, Паймухин.
Fight Nights: Лукичев, Таривердиев, Матвийчук, Кокаев, Долгушин, Гадзаов, Джичоная, Горбанец, Барышев, Горбунов, Щербак.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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