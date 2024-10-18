Нечай о Кингс Лиге: «Был на «Камп Ноу», когда первый сезон заканчивался. Они забили его полностью. Как можно после таких фактов говорить что-то плохое про лигу?»

Нечай поделился впечатлениями о Кингс Лиге Жерара Пике.

– Как тебе испанская Медиалига?

– Прикольно, что они пошли своим путем. Они изначально поставили такой факт, что у них играют профики, которых они сами набират. Основное медиа – это президенты, бровка. Клево, что это имеет интерес со стороны аудитории. Испаноговорящих людей настолько много, что вся Латинская Америка смотрит.

Я был на «Камп Ноу», когда первый сезон [Кингс Лиги] заканчивался. Они забили его полностью. Как можно после таких фактов говорить что-то плохое про лигу?

«Кавабанка» играла против двух команд [Кингс Лиги] в товарищеских матчах. Сильные, смелые, ловкие, умелые, – рассказал экс-игрок «Амкала», блогер корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Кавабанка» – футбольный клуб Нечая, созданный в Испании. Команда участвовала в небольших турнирах в Барселоне. Сейчас проект заморожен .

51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?