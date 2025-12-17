  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дмитрий Кузнецов: «Сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца. Если разрешат играть в Европе, думаю, в 2026-м разрешат, будем играть»
0

Дмитрий Кузнецов: «Сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца. Если разрешат играть в Европе, думаю, в 2026-м разрешат, будем играть»

Дмитрий Кузнецов: сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца.

Президент ФК «Союз» и тренер сборной Медиалиги Дмитрий Кузнецов подробнее рассказал о сборной МФЛ.

«Было принято решение, что сборная будет собираться каждые два месяца. Будем играть товарняки. А если нам разрешат играть в Европе, а я думаю, в 2026-м разрешат, то будем играть.

Обстановка была очень доброжелательная. И даже Вася Маврин, которого все ненавидят из других команд, в кругу перед игрой сказал: «Можете меня ненавидеть, но здесь мы одно целое».

Все стремятся в сборную, а кандидатов море. Мы не взяли людей, которые играют в Медиалиге меньше года. Запретили. Базелюк, Герасимов, Подберезкин, которые недавно закончили играть. Пога, Ланда. Клена взяли только потому, что он претендовал на лучшего игрока года», – сказал тренер сборной WINLINE Медиалиги.

Напомним, сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ в реванше (1:4) в декабре 2025 года. Сборная МФЛ проиграла три из трех официальных встреч.

ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети ФК «Союз»
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
logoДмитрий Кузнецов
ФК Союз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Кортава: «Медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол. Он должен быть локальным явлением – один или несколько раз в месяц»
сегодня, 09:29
«Достаточно наказать пожизненным баном всю команду». Станос объяснил, почему ставки не испортят Медиалигу
вчера, 19:08
«Алдонин уже играет в бадминтон. Он неугомонный, фанатик своего дела». Кузнецов о состоянии экс-хавбека ЦСКА
вчера, 17:48
В России планируют запустить детский медиафутбольный турнир. Возможно, это часть проекта «Напике»
вчера, 16:35
Киря перешел в Lit Energy. Защитник ушел из «БроукБойз», не договорившись по финансовым условиям
вчера, 15:24
Кутуз: «Кузнецов в 2Drots? Хайповая история. Но вряд ли увидим его в 2D»
вчера, 13:05
В Москве задержан футболист Закиев по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Он думал, что перевозит ампулы с «жизненно важным препаратом»
вчера, 12:01Видео
Кортава о ставках в Медиалиге: «Вероятность появления линий на МФЛ в 2026 году – 30-40%»
вчера, 11:07
Маврин об академии 2Drots: «Это фикция. Смирнов ушел. Фрол и Лога – тренеры. И это хваленая академия»
вчера, 08:52
«У Германа и мыслей таких не было». Маврин осудил решение «Броуков» не платить игрокам за период в сборной
15 декабря, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
сегодня, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31
Защитник сборной Медиалиги Спичка о матче против ФНЛ: «Наши шансы? 100%»
5 декабря, 11:49