Дмитрий Кузнецов: «Сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца. Если разрешат играть в Европе, думаю, в 2026-м разрешат, будем играть»

Дмитрий Кузнецов: сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца.

Президент ФК «Союз» и тренер сборной Медиалиги Дмитрий Кузнецов подробнее рассказал о сборной МФЛ.

«Было принято решение, что сборная будет собираться каждые два месяца. Будем играть товарняки. А если нам разрешат играть в Европе, а я думаю, в 2026-м разрешат, то будем играть.

Обстановка была очень доброжелательная. И даже Вася Маврин , которого все ненавидят из других команд, в кругу перед игрой сказал: «Можете меня ненавидеть, но здесь мы одно целое».

Все стремятся в сборную, а кандидатов море. Мы не взяли людей, которые играют в Медиалиге меньше года. Запретили. Базелюк, Герасимов, Подберезкин , которые недавно закончили играть. Пога, Ланда. Клена взяли только потому, что он претендовал на лучшего игрока года», – сказал тренер сборной WINLINE Медиалиги .

Напомним, сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ в реванше (1:4) в декабре 2025 года. Сборная МФЛ проиграла три из трех официальных встреч.

