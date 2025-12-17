Дмитрий Кортава: «Медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол. Он должен быть локальным явлением – один или несколько раз в месяц»

Дмитрий Кортава: медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол.

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава считает, что матчи МФЛ нужно проводить реже, чем в проффутболе.

«Мне пришла мысль не играть каждую неделю, а играть раз в три недели, раз в месяц.

У нас будет время разогреть матч, историю, противостояние. Поделать много контента. Когда играешь каждую неделю, то не успеваешь этого делать. Тебе надо успеть сделать контент про прошлый матч, потом про будущий.

А если мы будем играть раз в три недели, то у команд будет время, чтобы раскрыть противостояние, прогреть его.

Медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол. Он должен быть локальным явлением – один или несколько раз в месяц.

Это слом системы. Разлом тренировочного процесса, подхода к формированию команд. Возможно, это облегчит нагрузку клубов с точки зрения зарплат. У игроков появится время делать контент. Не надо будет тренироваться каждый день на износ», – сказал технический директор WINLINE Медиалиги .