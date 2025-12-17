  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дмитрий Кортава: «Медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол. Он должен быть локальным явлением – один или несколько раз в месяц»
0

Дмитрий Кортава: «Медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол. Он должен быть локальным явлением – один или несколько раз в месяц»

Дмитрий Кортава: медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол.

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава считает, что матчи МФЛ нужно проводить реже, чем в проффутболе.

«Мне пришла мысль не играть каждую неделю, а играть раз в три недели, раз в месяц.

У нас будет время разогреть матч, историю, противостояние. Поделать много контента. Когда играешь каждую неделю, то не успеваешь этого делать. Тебе надо успеть сделать контент про прошлый матч, потом про будущий.

А если мы будем играть раз в три недели, то у команд будет время, чтобы раскрыть противостояние, прогреть его.

Медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол. Он должен быть локальным явлением – один или несколько раз в месяц.

Это слом системы. Разлом тренировочного процесса, подхода к формированию команд. Возможно, это облегчит нагрузку клубов с точки зрения зарплат. У игроков появится время делать контент. Не надо будет тренироваться каждый день на износ», – сказал технический директор WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кортава
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Достаточно наказать пожизненным баном всю команду». Станос объяснил, почему ставки не испортят Медиалигу
вчера, 19:08
«Алдонин уже играет в бадминтон. Он неугомонный, фанатик своего дела». Кузнецов о состоянии экс-хавбека ЦСКА
вчера, 17:48
В России планируют запустить детский медиафутбольный турнир. Возможно, это часть проекта «Напике»
вчера, 16:35
Киря перешел в Lit Energy. Защитник ушел из «БроукБойз», не договорившись по финансовым условиям
вчера, 15:24
Кутуз: «Кузнецов в 2Drots? Хайповая история. Но вряд ли увидим его в 2D»
вчера, 13:05
В Москве задержан футболист Закиев по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Он думал, что перевозит ампулы с «жизненно важным препаратом»
вчера, 12:01Видео
Кортава о ставках в Медиалиге: «Вероятность появления линий на МФЛ в 2026 году – 30-40%»
вчера, 11:07
Маврин об академии 2Drots: «Это фикция. Смирнов ушел. Фрол и Лога – тренеры. И это хваленая академия»
вчера, 08:52
«У Германа и мыслей таких не было». Маврин осудил решение «Броуков» не платить игрокам за период в сборной
15 декабря, 19:45
«Россия не предназначена для игры в большой футбол. Но климатически, ни географически. А футзал – это русский вид спорта». Егоров о 7-м месте в рейтинге ФИФА
15 декабря, 19:01
Ко всем новостям
Последние новости
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31
Защитник сборной Медиалиги Спичка о матче против ФНЛ: «Наши шансы? 100%»
5 декабря, 11:49
Баста выбрал Овчинникова медийным открытием года в медиафутболе. Месяц назад они материли друг друга в Кубке Медиалиги
3 декабря, 19:02