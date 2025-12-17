  • Спортс
  Николай Осипов о закрытой лиге: «У нас есть 10-12 команд. Оставшиеся 2-3 путевки – это жесткая конкуренция между остальными»
Николай Осипов о закрытой лиге: «У нас есть 10-12 команд. Оставшиеся 2-3 путевки – это жесткая конкуренция между остальными»

– Как будут определяться 14 клубов, которые сыграют в следующем сезоне?

– У нас есть пул команд, которые мы сами определяем. Таких команд 10-12. Две-три путевки – это жесткая конкуренция между остальными желающими.

У нас есть четкое понимание по серии программ 6К, где мы наглядно пытались понять, что из себя представляют команды в медиа. Мне кажется, это нормальный срез в шесть месяцев, чтобы понять, кто есть кто.

Сейчас есть четкое понимание, что клубы могут дать с точки зрения медиа, офлайна, желания двигаться совместно. И наличие, и сильное вовлечение инфлюенсеров, фронтменов клубов.

У меня есть мой рейтинг 14 клубов, кто может оказаться в лиге. Но я считаю, что важно дать возможность командам за зиму что-то исправить, настроить.  тогда эти команды могут быть интереснее, чем есть сейчас. Это не касается клубов элитной восьмерки, – сказал президент WINLINE Медиалиги.

Напомним, в седьмом сезоне Медиалиги сыграют 14 команд. Турнир пройдет в формате гладкого чемпионата, где клубы сыграют каждый с каждым, а после чемпион определится в плей-офф.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
