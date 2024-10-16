«Была заинтересованность от СКА». Хавбек «Эгриси» Григорьев о предложениях перед сезоном Кубка Лиги
– Когда «Эгриси» выиграл бронзу, ты был одним из лидеров команды вместе со Сменчуговым, Алексеевым, Струном, Клюкиным. Сейчас кто в аренде, кто ушел из команды, и получает много игрового времени в Кубке Лиги. Были ли у тебя предложения перед сезоном?
– Да. Была заинтересованность от спортивного директора СКА. Были постоянно на связи в телеграме. Не пожалел, что остался – обещал тренерскому штабу и Васильевичу.
По нам не ударило, что ушли лидеры. У нас появляются новые микролидеры. У нас строится новая команда, и все получается. Ребятам, кто ушел и строит свою футбольную карьеру, желаю удачи.
– При каких раскладах ты допускаешь уход из «Эгриси» в другую команду?
– Речь будет идти о завершении карьеры и начале тренерской деятельности. Со временем хотелось бы на хорошей ноте завершить карьеру и стать тренером. У меня большой тренерский опыт. Как игрок, может, еще пару лет поиграю.
Могу оказаться в других командах, могу остаться в «Эгриси» – не знаю, что будет дальше. Но мысли о завершении карьеры уже есть, – рассказал полузащитник «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
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