Полуфиналы Кубка Надежды пройдут с аутами Азамата и штрафными без стенки
Стало известно, по каким правилам пройдут полуфиналы Winline Кубка Надежды.
На играх 1/2 финала будут применяться ауты Азамата (ввод мяча из-за боковой ногами) и штрафные без стенки.
Об этом сообщил технический директор МФЛ Дмитрий Кортава. Оба экспериментальных правила уже использовались по ходу регулярного чемпионата.
Полуфинальные пары
«Тандем» – «Народная Команда». Матч пройдет 19 октября в 11:00.
«Эгриси» – «Рома». Матч пройдет 20 октября в 11:00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
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