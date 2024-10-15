Полуфиналы Кубка Надежды пройдут с аутами Азамата и штрафными без стенки

Стало известно, по каким правилам пройдут полуфиналы Winline Кубка Надежды.

На играх 1/2 финала будут применяться ауты Азамата (ввод мяча из-за боковой ногами) и штрафные без стенки.

Об этом сообщил технический директор МФЛ Дмитрий Кортава. Оба экспериментальных правила уже использовались по ходу регулярного чемпионата.

Полуфинальные пары

«Тандем » – «Народная Команда ». Матч пройдет 19 октября в 11:00.

«Эгриси » – «Рома ». Матч пройдет 20 октября в 11:00.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское .

Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают