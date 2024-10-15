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Полуфиналы Кубка Надежды пройдут с аутами Азамата и штрафными без стенки

Стало известно, по каким правилам пройдут полуфиналы Winline Кубка Надежды.

На играх 1/2 финала будут применяться ауты Азамата (ввод мяча из-за боковой ногами) и штрафные без стенки.

Об этом сообщил технический директор МФЛ Дмитрий Кортава. Оба экспериментальных правила уже использовались по ходу регулярного чемпионата.

Полуфинальные пары

«Тандем» – «Народная Команда». Матч пройдет 19 октября в 11:00.

«Эгриси» – «Рома». Матч пройдет 20 октября в 11:00. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
logoДмитрий Кортава
logoЭгриси
logoЛФК Рома
logoWinline Медиалига
logoНародная Команда
logoФК Тандем
Кубок Надежды МФЛ
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