«Народная Команда» выиграла суперчеллендж у «СиндЕката» и вышла в плей-офф Кубка Надежды. Стали известны полуфинальные пары

Расписание полуфиналов Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

Кубок Надежды, полуфинал

19 октября, суббота

«Тандем » – «Народная Команда » – 11:00

20 октября, воскресенье

«Рома » – «Эгриси » – 10:00

Последний участник полуфинала определялся в суперчеллендже между «Народной Командой» или «СиндЕкатом».

У команд было по 10 очков в турнирной таблице, но «Народная» находилась выше за счет дополнительных показателей. Тем не менее победа в суперчеллендже могла принести «СиндЕкату» одно очко и позволить обойти «НК» в таблице. Однако победу в суперчеллендже одержала «Народная Команда».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское .