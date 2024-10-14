«Народная Команда» выиграла суперчеллендж у «СиндЕката» и вышла в плей-офф Кубка Надежды. Стали известны полуфинальные пары
Расписание полуфиналов Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
Кубок Надежды, полуфинал
19 октября, суббота
«Тандем» – «Народная Команда» – 11:00
20 октября, воскресенье
Последний участник полуфинала определялся в суперчеллендже между «Народной Командой» или «СиндЕкатом».
У команд было по 10 очков в турнирной таблице, но «Народная» находилась выше за счет дополнительных показателей. Тем не менее победа в суперчеллендже могла принести «СиндЕкату» одно очко и позволить обойти «НК» в таблице. Однако победу в суперчеллендже одержала «Народная Команда».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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