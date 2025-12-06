Егоров о Мусагалиеве: «Он персона года, так как сыграл с «Краснодаром» и инвестировал много денег»

Дмитрий Егоров: Мусагалиев – персона года, так как сыграл с «Краснодаром».

Президент «БроукБойз » высказался о руководителе ФК «10» Азамате Мусагалиеве .

«Команда Азамата сыграла с «Краснодаром», и Мусагалиев инвестировал огромное количество денег, поэтому он объективно персона года.

Я не смог найти столько же денег, сколько он, поэтому нереально было приблизиться к ФК «10».

Азамат положил на алтарь победы многое, я положил меньше. Удивительно, что я вообще заработал хоть что-то в медиафутболе», – заявил президент «Броуков».

Напомним, что в сентябре «Краснодар» сыграл вничью с ФК «10» (2:2).

