Президент Медиалиги о подписании Рамоса: «Это цель номер один для той же «Альфа-Банки»

Президент Медиалиги о подписании Рамоса: Это цель номер один.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о желании пригласить защитника Серхио Рамоса .

39-летний испанец сегодня покинул мексиканский «Монтеррей » и стал свободным агентом.

«Если Рамос решил покинуть «Монтеррей», то это цель номер один для той же «Альфа-Банки».

Надо поговорить с ним, нет ли у него геополитических запретов на коммуникацию с нами.

Не все зависит от нашего интереса и от отношения человека к России в контексте современных событий.

По поводу Пике и Кингс Лиги , для недельного турне в Россию это не помеха.

У Жерара настолько скоротечный турнир, что мы по расписанию практически не пересекаемся», – отметил Осипов.

В сентябре в Кубке Медиалиги за «Альфа-Банку» сыграл бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани.

