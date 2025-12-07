Президент Медиалиги о подписании Рамоса: «Это цель номер один для той же «Альфа-Банки»
Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о желании пригласить защитника Серхио Рамоса.
39-летний испанец сегодня покинул мексиканский «Монтеррей» и стал свободным агентом.
«Если Рамос решил покинуть «Монтеррей», то это цель номер один для той же «Альфа-Банки».
Надо поговорить с ним, нет ли у него геополитических запретов на коммуникацию с нами.
Не все зависит от нашего интереса и от отношения человека к России в контексте современных событий.
По поводу Пике и Кингс Лиги, для недельного турне в Россию это не помеха.
У Жерара настолько скоротечный турнир, что мы по расписанию практически не пересекаемся», – отметил Осипов.
В сентябре в Кубке Медиалиги за «Альфа-Банку» сыграл бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани.
