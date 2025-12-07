  • Спортс
  • Форвард сборной ФНЛ Сафронов о разгроме Медиалиги: «Думал, что будет потяжелее. Уровень соперников стал повыше»
Форвард сборной ФНЛ Сафронов о разгроме Медиалиги: «Думал, что будет потяжелее. Уровень соперников стал повыше»

Нападающий «Ротора» Илья Сафронов поделился впечатлениями после игры за сборную ФНЛ против команды Медиалиги (4:1).

Нападающий «Ротора» Илья Сафронов поделился впечатлениями после игры за сборную ФНЛ против команды Медиалиги (4:1).

«Ожидаемый ли счет? Если честно, я думал, что будет потяжелее, потому что я знаю, какие футболисты пришли в Медиалигу за последние два года.

Уровень соперников стал повыше, поэтому думал, что будет чуть-чуть другой счет», – отметил Сафронов.

ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем

