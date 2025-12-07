Форвард сборной ФНЛ Сафронов о разгроме Медиалиги: «Думал, что будет потяжелее. Уровень соперников стал повыше»
Форвард «Ротора» Илья Сафронов поделился впечатлениями после игры за сборную ФНЛ.
Нападающий «Ротора» Илья Сафронов поделился впечатлениями после игры за сборную ФНЛ против команды Медиалиги (4:1).
«Ожидаемый ли счет? Если честно, я думал, что будет потяжелее, потому что я знаю, какие футболисты пришли в Медиалигу за последние два года.
Уровень соперников стал повыше, поэтому думал, что будет чуть-чуть другой счет», – отметил Сафронов.
ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости