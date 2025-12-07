2

Экс-хавбек 2Drots Ярош завершил карьеру футболиста в 28 лет

Экс-хавбек 2Drots Александр Ярош объявил о завершении карьеры футболиста.

«Завершаю карьеру футбика, если так можно выразиться. В футбол также больше не играю.

Отсутствие перспектив создало это решение. Прекрасное было время. Я играл на стадионах чемпионата мира и побывал во многих городах. И на Кубке России.

Спасибо большое за все, футбол. В ЛФЛ тоже не собираюсь играть и где-либо еще. История длиною в 21 год заканчивается. В этом году понял, что всему свойственно заканчиваться. Отпускаю.

Безумное количество невероятных моментов будут жить в моем телеграм-канале и фотопленке.

Всем, кто верил. Спасибо, братва. Не создавайте себе кумиров. Верьте в себя в первую очередь», – написал экс-хавбек 2Drots.

Полузащитник выступал в медиафутболе за 2Drots, «Сахалинец» и Lotus Music. В составе 2D Ярош выиграл два первых сезона WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Яроша
