«Броуки» обыграли Unwanted Boys в товарищеском матче в Узбекистане – 9:6. Игра прошла по правилам Кингс Лиги
«Броуки» обыграли Unwanted Boys в товарищеском матче в Узбекистане – 9:6.
«БроукБойз» обыграли Unwanted Boys в товарищеском матче (9:6).
Игра прошла по правилам Кингс Лиги. Команды сыграли в формате 7 на 7.
За «Броуков» дебютировал экс-нападающий «Амкала» Шахриер Жабборов.
Матч прошел в Узбекистане на стадионе «Джар» в Ташкенте.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости