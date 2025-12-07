«Броуки» обыграли Unwanted Boys в товарищеском матче в Узбекистане – 9:6. Игра прошла по правилам Кингс Лиги

«Броуки» обыграли Unwanted Boys в товарищеском матче в Узбекистане – 9:6.

«БроукБойз » обыграли Unwanted Boys в товарищеском матче (9:6).

Игра прошла по правилам Кингс Лиги . Команды сыграли в формате 7 на 7.

За «Броуков» дебютировал экс-нападающий «Амкала » Шахриер Жабборов .

Матч прошел в Узбекистане на стадионе «Джар» в Ташкенте.