Unwanted Boys не попадут в МФЛ-7: «Мы играли с «Эгриси» – не могу назвать их медиакомандой. А у нас все планы на контент»
Unwanted Boys не сыграют в МФЛ-7.
Президент Unwanted Boys Ислом Абдужабборов заявил, что клуб не сыграет в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги.
«Мы не хотим развиваться по-футбольному в следующем году. Все планы на контент, на медийку.
100 процентов, что нас не будет в седьмом сезоне МФЛ. Не тянем по-футбольному? В этом есть правда.
Но это ведь медиафутбол. Мы, например, играли с «Эгриси» – я не могу сказать, что это медиакоманда. Какой контент у них?
Я не против «Эгриси», но это обычная профессиональная команда. А мы делаем и медиа, и контент», – сказал Абдужабборов.
Unwanted Boys дебютировали в турнирах Медиалиги в этом году. Узбекистанская команда уступила «Эгриси» в 1-м раунде Кубка МФЛ по сумме двух встреч (1:2, 0:1).
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: 13TEAM
