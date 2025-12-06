Райзен про игроков РПЛ: «Люди там играют, они чемпионы страны, но засунь их в АПЛ, и они с банки не выйдут»
Президент «БроукБойз» Артем Райзен высказался об уровне игроков РПЛ.
«Люди там играют, они чемпионы страны, но засунь их в АПЛ, и они с банки не выйдут.
Аршавин уехал, один сезон сыграл и устал. Он единственный, кто хоть где-то поиграл», – заявил президент «Броуков».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
