Райзен про игроков РПЛ: «Люди там играют, они чемпионы страны, но засунь их в АПЛ, и они с банки не выйдут»

Президент «БроукБойз » Артем Райзен высказался об уровне игроков РПЛ .

«Люди там играют, они чемпионы страны, но засунь их в АПЛ, и они с банки не выйдут.

Аршавин уехал, один сезон сыграл и устал. Он единственный, кто хоть где-то поиграл», – заявил президент «Броуков».