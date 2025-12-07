«Если бы не дисквалификация, попал бы в расширенный состав». Шах о сборной Узбекистана
Вингер «Броуков» Шахриер Жабборов считает, что если бы не его дисквалификация за допинг, то он мог бы попасть в расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026.
– Если бы у тебя не было дисквалификации из-за допинга, тебя бы вызвали в сборную Узбекистана?
– Надеюсь, хотя бы на просмотр позвали бы. Если бы показал себя хорошо, то играл бы. В расширенный состав попал бы.
– Твоя сборная будет играть на ЧМ-2026. Ты бы потянул этот уровень?
– Не знаю. За сборную играют многие мои друзья. Думаю, вытянул бы. В основе бы не выходил, но на замену мог.
– За счет чего?
– За счет скорости и индивидуальных качеств.
– Планируешь ли сыграть на ЧМ-2030?
– Конечно. Это моя цель! Дай бог, буду там сиять! – сказал нападающий «Броуков».
Напомним, в 19 лет Шах стал чемпионом Узбекистана с «Пахтакором». В 20 лет вингер в составе сборной Узбекистана выиграл молодежный Кубок Азии.
Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.
Леонид Слуцкий называл Шаха лучшим игроком WINLINE Медиалиги.
В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг