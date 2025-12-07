«Не сказать, что попасть в сборную Узбекистана для меня стимул. Главная цель – попасть в «Спартак». Розыев о планах

Руслан Розыев: главная цель – попасть в «Спартак», а не в сборную Узбекистана.

Хавбек «Нафтана » Руслан Розыев больше хотел бы попасть в московский «Спартак», чем сыграть за сборную Узбекистана.

– Ты показываешь неплохие результаты в чемпионате Беларуси. Играл за сборную U-19, был в заявке U-21. Тебя могли бы вызвать в сборную Узбекистана?

– Не знаю. Посмотрим, останусь ли в Беларуси или поеду в другую страну. Зависит от предложений. Получилось неплохо закончить год. Забивал мячи. Наверное, вырос как футболист.

– Хотел бы получить вызов в сборную Узбекистана?

– У меня нет цели, чтобы меня пригласили в сборную. Конечно, если пригласят, будет прикольно. Приеду, поиграю. Я не знаю, вызовут ли меня. Я уже давно уехал, и в Узбекистане обо мне давно ничего не слышали.

Не сказать, что попасть в сборную для меня стимул. Главная цель – попасть в «Спартак» Москва. Параллельно, если вызовут в сборную, будет прикольно. Говорю абсолютно серьезно.

– Ты бы потянул уровень «Спартака»?

– Почему нет? В себе уверен. «Спартак» – это моя мечта с самого детства. Я не мечтал играл в «Реале », я мечтал играть в «Спартаке». Но нужно еще поиграть годик-полтора, – сказал хавбек «Нафтана».

Напомним, Розыев перешел в «Нафтан» из «БроукБойз » в феврале 2025 года. 23-летний полузащитник провел за «Нафтан» 27 матчей в Высшей лиге Беларуси и отметился 8 голами.