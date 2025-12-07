«Мы созрели до статуса медийной сборной России. Хотелось бы из товарищеских матчей перейти к официальным». Глава МФЛ Осипов после поражения 1:4 от ФНЛ

  • Спортс
Николай Осипов: мы созрели до статуса медийной сборной России.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал об идее создания медийной сборной России.

 «Хотелось бы, чтобы сборная Медиалиги играла чаще. Фантазии у нас достаточно для организации других матчей. Но мне кажется, что следующим шагом должна быть история со сборной России.

Мы созрели для этого, исходя из того, какой футбол мы показали, с каким удовольствием ребята приехали в сборную.

Эта сборная будет играть с медийными сборными других стран. Мы не раз говорили, но пока не дошло до этого, что хотелось бы из товарищеских матчей перейти в статус официальных. В эту сторону я бы смотрел и двигался», – заявил президент Медиалиги.

Напомним, что сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ в реванше – 1:4. Ранее сборная МФЛ встречалась с «Крыльями Советов» (0:4) и сборной ФНЛ (0:4).

ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «ЭКС Медиафутбол»
