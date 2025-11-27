Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»

Камил Гаджиев: будет новый турнир «Медиафутбол против всех».

Президент Fight Nights Камил Гаджиев и технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава анонсировали новый турнир по боям с участием медиафутболистов.

Дмитрий Кортава : «В следующем году мы сделаем такой формат, в котором медиафутболисты и Медиалига будут против всех»

Камил Гаджиев : «Будет новый турнир по боям среди медиафутболистов. Новый формат, где с одной стороны – медиафутболисты, а с другой – любые медийные личности, например, баскетболисты, актеры, музыканты и журналисты.

Любой желающий сможет выйти в клетку против представителя медиафутбола. Все знают, что медиафутбол противопоставил себя и не нравится многим, например, министерствам, правоохранительным органам, болельщикам проффутбола. Но многие его при этом любят»

В феврале этого года состоялся первый бойцовский турнир среди медиафутболистов.