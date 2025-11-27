  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»
1

Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»

Камил Гаджиев: будет новый турнир «Медиафутбол против всех».

Президент Fight Nights Камил Гаджиев и технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава анонсировали новый турнир по боям с участием медиафутболистов.

Дмитрий Кортава: «В следующем году мы сделаем такой формат, в котором медиафутболисты и Медиалига будут против всех»

Камил Гаджиев: «Будет новый турнир по боям среди медиафутболистов. Новый формат, где с одной стороны – медиафутболисты, а с другой – любые медийные личности, например, баскетболисты, актеры, музыканты и журналисты.

Любой желающий сможет выйти в клетку против представителя медиафутбола. Все знают, что медиафутбол противопоставил себя и не нравится многим, например, министерствам, правоохранительным органам, болельщикам проффутбола. Но многие его при этом любят»

В феврале этого года состоялся первый бойцовский турнир среди медиафутболистов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
logoAMC Fight Nights
logoКамил Гаджиев
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots, «Амкал», Lit Energy и «Десятка» отпустят игроков в сборную Медиалиги на матч с ФНЛ
23 ноября, 14:45
Маврин о медийных игроках в сборной МФЛ: «Для чего нужен этот матч? Чтобы нас дрючила Первая лига? Тогда я пас. Если ехать, то выигрывать»
21 ноября, 20:25
В Суперкубке Медиалиги не будет нового правила «внезапная смерть». В случайный момент игры поле должны были покинуть по два игрока команд, кто именно – выбирает соперник
21 ноября, 15:39
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «У меня нет цели выигрывать премии – они не важны для меня»
31 минуту назад
Кортава после поражения сборной МФЛ от «Альтерона»: «Все, кто критикует, – уберите свои обиды, эго и просто посмотрите, как они круто играют в футбол»
вчера, 19:05
Сборная Медиалиги проиграла «Альтерону» в товарищеском матче
вчера, 16:02
Зоран Тошич: «Мечтаю стать главным тренером ЦСКА»
вчера, 14:54
Гасилин о проблемах «Амкала» с финансами: «Это произойдет с каждым клубом. Бюджет 2Drots тоже будет не таким значительным, как раньше»
вчера, 12:10
«Каряке предложили возглавить «Торпедо» в августе. Возможно, сегодня сидели бы без работы». Помощник тренера СКА о предложениях в проффутболе
вчера, 10:34
Тошич о Медиалиге: «Это очень интересный формат»
вчера, 09:20
«Валех дал контракт на полгода, сказал, что переделает на год. А сейчас пишет: «Денег нет, сорян». Еж об уходе из «Амкала»
28 ноября, 19:26
Шах о словах Маврина: «А Вася что-то решил?»
28 ноября, 19:10
Маврин о Шахе: «Он не решал эпизоды, к нему были претензии. С тактикой «Амкала» его будто ########»
28 ноября, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хавбек «Броуков» Рахимов покинул «Нафтан». Полузащитник забил 5 голов за 24 матча в Беларуси
сегодня, 09:32
Тошич о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» всегда опасен, эта команда умеет выигрывать»
вчера, 18:02
«У Глушакова были варианты возглавить команды Второй лиги. Сказал, что пока рано». Помощник тренера СКА об экс-хавбеке «Спартака»
вчера, 13:49
Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в «Спартаке». И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»
26 ноября, 20:36Видео
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
25 ноября, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44