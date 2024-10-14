«Чисто Питер» – лучшая команда 7-го тура Кубка Лиги. Клуб получит 300 тысяч рублей
«Чисто Питер» признали лучшей командой тура Winline Кубка Медиалиги.
В 7-м туре «Чисто Питер» обыграл DMedia (4:2). Дублем отметился Артем Пунтус, по голу забили Владимир Дядюн и Евгений Кабаев.
Партнер МФЛ «Альфа-Банк» вручает денежный приз в размере 300 тысяч рублей лучшей команде тура.
Решение было принято в эфире Any Given Monday. «Чисто Питер» победил в голосовании участников шоу – за них проголосовали Богдан Дачник, Иван Карпов, Сергей Дурасов и Николай Осипов.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: шоу Any Given Monday
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости