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«Чисто Питер» – лучшая команда 7-го тура Кубка Лиги. Клуб получит 300 тысяч рублей

«Чисто Питер» признали лучшей командой тура Winline Кубка Медиалиги.

В 7-м туре «Чисто Питер» обыграл DMedia (4:2). Дублем отметился Артем Пунтус, по голу забили Владимир Дядюн и Евгений Кабаев.

Партнер МФЛ «Альфа-Банк» вручает денежный приз в размере 300 тысяч рублей лучшей команде тура.

Решение было принято в эфире Any Given Monday. «Чисто Питер» победил в голосовании участников шоу – за них проголосовали Богдан Дачник, Иван Карпов, Сергей Дурасов и Николай Осипов. 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: шоу Any Given Monday
logoWinline Медиалига
logoЧисто Питер
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