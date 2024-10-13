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Антон Соснин: «Девятое место после чемпионства – это не то, на что мы рассчитывали перед началом турнира»

Антон Соснин считает, что «БроукБойз» в кризисе.

«Амкал» переиграл «Броуков» в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги (2:1). Соснин не сыграл в матче из-за травмы.

«Кризис есть всегда, когда команда на 9-м месте из 14. Кризис в том, что мы не можем выиграть в основное время. Из-за этого у нас плохая турнирная таблица, когда плохая турнирная таблица, какой-то кризис есть. Если это можно назвать кризисом, я не знаю, как это называется.

Какое-то давление. Девятое место после чемпионства – это не то, на что мы рассчитывали перед началом турнира», – рассказал играющий тренер «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАнтон Соснин
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoWinline Кубок Медиалиги
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