Антон Соснин: «Девятое место после чемпионства – это не то, на что мы рассчитывали перед началом турнира»
Антон Соснин считает, что «БроукБойз» в кризисе.
«Амкал» переиграл «Броуков» в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги (2:1). Соснин не сыграл в матче из-за травмы.
«Кризис есть всегда, когда команда на 9-м месте из 14. Кризис в том, что мы не можем выиграть в основное время. Из-за этого у нас плохая турнирная таблица, когда плохая турнирная таблица, какой-то кризис есть. Если это можно назвать кризисом, я не знаю, как это называется.
Какое-то давление. Девятое место после чемпионства – это не то, на что мы рассчитывали перед началом турнира», – рассказал играющий тренер «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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