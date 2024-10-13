«Броуки» и «Амкал» сразятся в Кубке Медиалиги
«БроукБойз» и «Амкал» сыграют в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.
13 октября, воскресенье
«БроукБойз» – «Амкал», начало в 14:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – москвоское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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