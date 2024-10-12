«Чисто Питер» играет с DMedia в 7-м туре Кубка Медиалиги
«Чисто Питер» встречается с DMedia в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 7-й тур
12 октября, суббота
«Чисто Питер» – DMedia – 4:2 (4:1, второй тайм)
Голы: 1:0 – Пунтус (2), 2:0 – Пунтус (8), 3:0 – Дядюн (9), 3:1 – Воронков (11), 4:1 – Каба (20), 4:2 – Арко (29, пенальти).
«Чисто Питер»: Мухин, Лебедев, Слащев, Смирнов, Батов, Котов, Семенчук, Победимов, Дядюн, Пунтус, Вартанян.
DMedia: Кудин, Ясюкевич, Володько, Лухвич, Драгун, Арко, Бага, Жук, Ольховский, Воронков, Соль.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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